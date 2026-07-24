Сенатор Мурог разъяснил условия получения жилья ветеранам труда
Сенатор Игорь Мурог заметил, что статус ветерана труда сам по себе не дает права на квартиру от государства. Жилье могут предоставить только после признания человека нуждающимся, сообщает RT.
Мурог напомнил, что получить жилье за счет государства ветеран труда может только после официального признания нуждаемости в улучшении жилищных условий.
По его словам, на учет ставят по объективным критериям. Среди них — проживание в аварийном жилье, площадь ниже учетной нормы в регионе или отсутствие базовых коммунальных удобств. Во многих субъектах также требуется статус малоимущего.
Мурог уточнил, что конкретные параметры нуждаемости и порядок предоставления жилья каждый регион определяет самостоятельно.
Если нуждаемость подтверждена, ветерану труда могут предоставить жилье по договору социального найма или в отдельных случаях земельный участок под строительство. Сенатор добавил, что объемы и сроки такой помощи зависят от регионального бюджета и текущей очереди.
За точной информацией о мерах поддержки и списке документов Мурог посоветовал обращаться в органы соцзащиты или местную администрацию по месту жительства, передает Ura.ru.