Сенатор Мурог напомнил, что дети из многодетных семей имеют право на внеочередное обслуживание в поликлиниках

В рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи дети из многодетных семей имеют право на внеочередное обслуживание в поликлиниках. Об этом напомнил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT .

Право на приоритетный прием к врачам общей практики и специалистам — педиатрам, хирургам, неврологам и другим — распространяется на детей до 18 лет из многодетных семей. Порядок закреплен президентским указом «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан». Для подтверждения статуса необходимо предъявить документ, например, удостоверение многодетной семьи.

Сенатор подчеркнул, что порядок предоставления льгот может различаться в зависимости от региона. В некоторых субъектах России действуют дополнительные местные нормативные акты, расширяющие перечень мер поддержки многодетных семей.