Сенатор Ковитиди: Запад перешел к активному военному противостоянию с РФ из-за неэффективности санкций

Осознав неэффективность экономического давления на Россию, в том числе с помощью санкций, Запад перешел к более активному военному противостоянию. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT.

По словам сенатора, сейчас западные страны активно наращивают у границы России свои военные формирования. НАТО существенно активизирует разведывательную деятельность альянса и проводит мероприятия оперативно-боевой подготовки войск.

Ковитиди отметила, что подобная деятельность требует адекватных мер по защите и охране российских рубежей.

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