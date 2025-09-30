Сенатор Клишас призвал общественные и религиозные организации помогать жертвам бытового насилия

Согласно исследованиям ВЦИОМ, россияне стали менее терпимы к бытовому насилию. Однако вопрос помощи жертвам остается сложным. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире радио Sputnik отметил, что идеального решения проблемы нет.

Эксперт указал на парадоксальность ситуации, когда жалобы на насилие в семье могут привести к финансовым потерям для самой же семьи. Сенатор считает, что общественные и религиозные организации могли бы сыграть важную роль в помощи жертвам.

«Я знаю, хорошие примеры. Например, в Тверской области есть монастырь, куда женщины просто приходят», — рассказал Клишас.

Также он подчеркнул необходимость внимания к случаям насилия со стороны детей в отношении пожилых родителей.