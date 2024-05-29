Сенатор Гумерова назвала недопустимым инцидент с досмотром школьников на ЕГЭ в Воронеже

Выпускники воронежской школы рассказали, что их заставляли снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала этот инцидент недопустимым, сообщил RT.

По словам сенатора, рамки металлоискателя необходимы прежде всего для безопасности детей. Процедура проверки перед ЕГЭ должна быть проделана очень корректно и не унижать человеческое достоинство.

Гумерова также назвала случай в Воронеже вопиющим фактом, который обязательно должен быть разобран.

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