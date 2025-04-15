Сенатор Лилия Гумерова прокомментировала идею лишения дипломов граждан, которые не трудоустроились по полученной специальности. В беседе с RT она подчеркнула, что вместо крайних мер необходим комплексный подход к обеспечению страны квалифицированными специалистами.

Гумерова отметила, что российские ведомства совместно с регионами занимаются вопросом профессиональной ориентации и обеспечения экономики необходимой рабочей силой. Парламентарий одобрила концепцию продуманного образования и правильной профориентации, утверждая, что получившие образование за счет государственных средств обязаны подтвердить свои профессиональные компетенции на рынке труда.

Хотя сенатор признала, что лишение диплома — слишком радикальное решение, она выдвинула другое предложение: рассмотреть вариант временного приостановления действия диплома, если гражданин длительное время не работает по выбранной специальности и не подтверждает полученные знания и квалификацию.