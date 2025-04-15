Сенатор Лилия Гумерова прокомментировала идею лишения дипломов граждан, которые не трудоустроились по полученной специальности. В беседе с RT она подчеркнула, что вместо крайних мер необходим комплексный подход к обеспечению страны квалифицированными специалистами.
Гумерова отметила, что российские ведомства совместно с регионами занимаются вопросом профессиональной ориентации и обеспечения экономики необходимой рабочей силой. Парламентарий одобрила концепцию продуманного образования и правильной профориентации, утверждая, что получившие образование за счет государственных средств обязаны подтвердить свои профессиональные компетенции на рынке труда.
Хотя сенатор признала, что лишение диплома — слишком радикальное решение, она выдвинула другое предложение: рассмотреть вариант временного приостановления действия диплома, если гражданин длительное время не работает по выбранной специальности и не подтверждает полученные знания и квалификацию.
Работу общественного транспорта в Москве продлят в пасхальную ночь
«Отряд не заметит потери бойца»: к чему приведет уход 10 китайских автобрендов с рынка
ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму
Рекордная партия. Силовики под Челябинском изъяли почти треть тонны наркотиков
Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил продажи алкоголя
Мастер-класс по рисованию пройдет во Фрязинском лесопарке 17 апреля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте