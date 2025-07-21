Сенатор Гибатдинов предложил списывать ипотечный долг при рождении детей
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил способ повышения рождаемости в России. Он призвал списывать часть ипотечного долга или даже погашать его полностью при появлении детей в семье, сообщил News.ru.
По мнению члена Совфеда, жилищный вопрос напрямую влияет на решение о рождении детей, ведь молодым родителям необходима уверенность в будущем.
«Одним из разумных шагов станет либо разработка механизма списания части ипотечного долга при рождении детей — вплоть до полного погашения», — отметил сенатор.
Кроме того, он предложил обеспечить возможность взять ипотеку без первоначального взноса, так как часто материнского капитала недостаточно для его покрытия.
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