Сенатор Гибатдинов предложил списывать ипотечный долг при рождении детей

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил способ повышения рождаемости в России. Он призвал списывать часть ипотечного долга или даже погашать его полностью при появлении детей в семье, сообщил News.ru .

По мнению члена Совфеда, жилищный вопрос напрямую влияет на решение о рождении детей, ведь молодым родителям необходима уверенность в будущем.

«Одним из разумных шагов станет либо разработка механизма списания части ипотечного долга при рождении детей — вплоть до полного погашения», — отметил сенатор.

Кроме того, он предложил обеспечить возможность взять ипотеку без первоначального взноса, так как часто материнского капитала недостаточно для его покрытия.