Сенатор Епифанова спрогнозировала повышение ключевой ставки в июле

Сенатор Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировала два сценария повышения ключевой ставки в июле. По ее словам, ее могут поднять до 17% или до 18%.

«Второй сценарий чреват повышением сразу на два пункта — до 18% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики», — сказала политик.

Епифанова также призвала россиян не сбрасывать со счетов «оптимистичный» путь, по которому ключевая ставка останется на прежнем уровне — 16%. По словам сенатора, это станет возможным только в случае феноменального снижения инфляционного давления.

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