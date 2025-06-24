Сенатор Епифанова рассказала, что у российских подростков появилось больше шансов найти подработку летом

Сенатор Ольга Епифанова рассказала NEWS.ru о новых возможностях для заработка среди несовершеннолетних. По ее словам, примерно 26% работодателей готовы нанимать школьников и студентов до 18 лет.

В 2025 году у российских подростков появится больше шансов найти подработку. Многие компании стали открытыми к найму школьников и студентов. Среди возможных вакансий — работа курьером, продавцом-кассиром, сотрудником в заведении фастфуда или оператором кол-центра. Те, кто хорошо разбирается в компьютерах, могут заняться тестированием приложений или ведением социальных сетей, отметила Епифанова.

С 1 сентября вступит в силу новый закон, разрешающий подросткам от 14 до 18 лет официально трудоустраиваться в выходные, праздничные дни и во время летних каникул. Оформление должно проходить через заключение официального трудового договора, подчеркнула сенатор.

Несмотря на изменения, некоторые ограничения остаются в силе. Подросткам по-прежнему запрещено работать на тяжелых работах, в ночное время, в игорной сфере или с вредными веществами. Школьники 14–15 лет могут работать летом не более четырех часов в день, например, в озеленении, доставке или раздаче листовок.