Сенатор Епифанова призвала тщательно изучать инвестиционные проекты перед вложениями

Пассивный доход в виде инвестиций таит в себе определенные риски. При неблагоприятном сценарии существует опасность потерять все. Об этом рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова в беседе с « Газетой.ru ».

Она посоветовала тщательно изучать соответствующие проекты перед вложением средств. Так, есть системы, которые держатся исключительно на притоке новых «инвесторов».

По словам Епифановой, при отсутствии умения работать с фондовым рынком стоит обратить внимание на банковские вклады. Инструмент является самым простым, пусть и не самым доходным.