Сенатор Епифанова напомнила о штрафах за сбор растений на особо охраняемых участках

С сентября 2025 года в Российской Федерации вступят в силу обновленные нормы, направленные на защиту редких и исчезающих видов растений, включенных в Красные книги страны и регионов. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова в беседе с RT .

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ, после обнаружения таких растений необходимо в течение 10 дней передать информацию властям или профильным службам.

«Обязанность информировать о находках редких и охраняемых растений в лесу распространяется не на случайных посетителей лесов, пришедших на прогулку или за грибами и ягодами, а преимущественно на тех, кто ведет хозяйственную деятельность на лесных участках», — пояснила Епифанова.

По ее словам, такие сведения помогают выделять особо охраняемые участки, на которых вводятся запреты на рубку и ограничения на сбор растений для защиты экосистем. Нарушения могут обернуться штрафами и даже уголовной ответственностью.