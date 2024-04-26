Съемочной группе телеканала «Звезда» показали редкие экспонаты из закрытого музея НИИ Склифосовского | 360°

26 апреля 2024, 12:56
Съемочной группе телеканала «Звезда» показали редкие экспонаты из закрытого музея НИИ Склифосовского
Доступ в музей костных патологий НИИ Склифосовского открыт только для студентов медвузов и специалистов. Журналистов впустили туда впервые, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Съемочной группе показали редкие экспонаты, напоминающие коллекцию Петра Первого в петербургской Кунсткамере. В музее представлен скелет человека, страдавшего остеодисплазией, сердце при кардиомегалии, скелет пациентки с болезнью Педжета.
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Отмечается, что аналогов этому музею в мире нет, коллекция насчитывает около тысячи экспонатов.
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