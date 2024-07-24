Съемочная группа телеканала «Звезда» показала подготовку крейсера «Аврора» к параду

Моряки продолжают готовить знаменитый крейсер «Аврора» к Главному военно-морскому параду. Этот процесс показала съемочная группа телеканала «Звезда».

Матросы натирают верхнюю палубу корабля ровным тонким слоем тикового масла до особого блеска. Также они отливают позолотой поворотные рули 152-миллиметровой пушки системы Канэ. В первую очередь моряки привели в порядок носовое орудие крейсера, следом — провели чернение части орудийных механизмов.

Отмечается, что до полной готовности осталось только завершить некоторые покрасочные работы и обновить парадный трап.

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