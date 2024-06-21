Съемочная группа телеканала «Звезда» показала кадры последствий падения обломков дронов в Краснодаре

В ночь на 21 июня Краснодар подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Кадры последствий падения обломков дрона ВСУ показала съемочная группа телеканала «Звезда», сообщили на сайте телеканала.

На видео можно увидеть следы разрушений беспилотника, который пытался нанести удар по гражданским объектам населенного пункта. Обломки повредили здание котельной рядом с автовокзалом «Южный», один человек погиб.

Отмечается, что всего над территорией Краснодарского края уничтожили 43 беспилотника.

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