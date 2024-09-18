Семнадцать новых глэмпингов появится в Нижегородской области к концу года

Строительство 17 круглогодичных глэмпингов с номерным фондом на 350 единиц планируется завершить в Нижегородской области к концу этого года. Об этом сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».
Новые объекты размещения появятся в Городецком, Володарском, Сокольском, Павловском, Вачском, Шарангском и Воскресенском округах. Соответствующие органы проконтролируют, чтобы глэмпинги не наносили ущерба экологии.
Отмечается, что строительство домиков со всеми условиями для проживания ведется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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