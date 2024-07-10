Съемки комедии «Братья» с Киркоровым и Дороховым стартовали в России

Съемки новой кинокомедии «Братья», главные роли в которой исполнят Филипп Киркоров и Денис Дорохов, стартовали в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».

Картина расскажет о сочинском бездельнике Славике, который однажды узнает о своем страшном диагнозе. Помочь ему в силах только брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров.

Как сообщила «Национальная служба новостей», режиссером фильма стал Марк Горобец. Ленту планируют выпустить в российский прокат 19 декабря.

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