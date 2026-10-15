Семья Марковых из Калужской области победила на всероссийском конкурсе

Семья Марковых из Барятинского округа Калужской области стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Награду присудили в номинации «Семья защитника Отечества». Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце, где отметили победителей в шести номинациях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В семье Виктора и Марины Марковых воспитываются трое детей. Глава семьи участвовал в специальной военной операции, куда отправился добровольцем. Его заслуги отмечены государственными наградами, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его жена Марина Александровна активно участвует в общественной жизни округа.

Дети занимаются спортом и участвуют в общественно полезных инициативах. Один из сыновей проходит срочную военную службу. и отмечен грамотой командира.

Важная часть жизни Марковых — помощь участникам СВО и их близким. Семья участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов, поздравляет детей военнослужащих с праздниками.