Семья из Тульской области открыла центр репродукции лошадей вымирающей породы | 360°

Общество 01 мая 2024, 15:21 Семья из Тульской области открыла центр репродукции лошадей вымирающей породы Shot: тульская семья Булановых пытается спасти вымирающую породу лошадей Freepik

Читать 360 в

Татьяна и Александр Булановы — заводчики из Тульской области — купили четырех взрослых лошадей и двух жеребят редкой породы «русская верховая». Семья открыла центр репродукции вымирающих животных — в России осталось всего 100 особей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«У них потрясающий характер, они достойно служат в кремлевском полку, выступают в различных шоу, прекрасно себя показывают в спорте и ничем не уступают западным лошадям и достойно могут представлять нашу страну за границей», — уверена Татьяна.

Реклама

Они планируют использовать лошадей и для иппотерапии, чтобы помогать нуждающимся.

Для разведения лошадей, строительства родильных боксов и организации выпаса нужна была дополнительная земля. С этим помогли волонтеры Народного фронта. Они обратились в райадминистрацию и попросили оказать семье поддержку.

В апреле в Оренбурге спасли лошадей и жеребят из затопленного конноспортивного клуба.