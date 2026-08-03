Семья из Новосибирска приютила бездомную слепую собаку из Еревана

Во время отдыха в пригороде Еревана семья из Новосибирска нашла истощенную и слепую собаку. Они не смогли оставить животное в беде и решили помочь, написал КП-Новосибирск .

Сибиряки гуляли со своими овчарками возле деревни Айанист, когда их собаки вдруг рванули в поле и начали громко лаять. Подойдя ближе, семья увидела очень худую и покусанную собаку без глаз. Животное было в клещах и ссадинах, ему явно нужна была помощь.

Собаку сразу отвезли в ветеринарную клинику, где ей вычистили и зашили глазницы. После операции собака быстро пошла на поправку и начала набирать вес. Сначала семья хотела найти для нее новых хозяев в Ереване, но когда у собаки зажили швы, они забрали ее с собой в Новосибирск.

Айя, так назвали собаку, оказалась очень спокойной и легко поддающейся дрессировке. Она быстро привыкла к новой окружающей среде и стала настоящим другом для своей новой хозяйки Алены.

Алена уверена, что жить с собакой-инвалидом не сложно, но нужно быть внимательным и терпеливым. Она призывает людей брать собак из приюта, даже если у них есть изъяны. Важно помнить, что таким животным часто нужна дополнительная забота и понимание, но в ответ они дарят безграничную любовь и преданность.