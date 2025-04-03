Семинар по взаимодействию со СМИ прошел в СК России

В Следственном комитете России прошел семинар-совещание сотрудников, отвечающих за взаимодействие со СМИ. На мероприятие приехали представители СК со всей страны, в качестве экспертов выступили представители администрации президента, МИД, интернет-холдинга VK и ряда ведущих изданий страны.

Мероприятие проводили, чтобы выработать новые фундаментальные подходы к управлению информацией в условиях современных вызовов, с которыми столкнулась за последние годы Россия. Оперативное информирование о возложенных на СК задачах способствует поддержанию стабильности в обществе.

Семинар-совещание открыла руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

«Вы — проводники информационной политики нашего ведомства в своих регионах. И это очень важная миссия. Ваша основополагающая задача — быть на острие проблематики субъекта и держать в курсе текущих событий своего руководителя, быть его глазами, ушами и рупором», — отметила Петренко.

Она отметила, что важной задачей региональных пресс-служб является мониторинг информационного пространства, чтобы вовремя слышать людей и реагировать на нарушения закона.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, как ведомство работает с СК, противодействуя попытке западных политиков переиначить факты, касающиеся Великой Отечественной войны.

С представителем интернет-холдинга VK Алексеем Меркутовым участники семинара обсудили современные тенденции и способы распространения информации в социальных сетях.