Семинар для бизнеса на тему утилизации отходов начался в Москве

В Москве стартовал крупный семинар для бизнеса и экспертов, посвященный утилизации отходов. Его главная задача — разобрать ошибки, которые компании допустили в прошлогодних отчетах, и объяснить новые правила, которые начинают действовать с 2026 года.

На семинар «Все грани расширенной ответственности производителей, импортеров и утилизаторов: от теории до практики» зарегистрировались более 550 человек. Среди них – представители региональных властей. Именно они помогают на местах выстраивать систему, где отходы перерабатывают и используют снова.

Вопрос утилизации стоит сегодня перед органами власти так же остро, как и перед бизнесом. Для государства это — выполнение задач, поставленных президентом РФ. Во взаимодействии с Минпромторгом России, ЦРПТ и ФТС мы выстроим систему так, чтобы она работала прозрачно и эффективно. Светлана Радионова руководитель Росприроднадзора

За последние два года в рамках системы расширенной ответственности производителей компании выпустили на рынок свыше 34 миллионов тонн товаров и упаковки. Из них должны были переработать свыше восьми миллионов тонн, а фактически утилизировали около 4,5 миллиона.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Сбор с компаний, не выполнивших нормативы, составил 21,5 миллиарда рублей. При этом инфраструктура для переработки растет: в реестре уже 192 компании-утилизатора с объектами в 53 регионах.

Последние три года система РОП работает значительно лучше, чем прежде. И это результат серьезных усилий государства. Росприроднадзор продолжит сотрудничество с добросовестными участниками, а тех, кто нарушает правила, будет привлекать к ответственности. Светлана Радионова

В течение двух дней специалисты будут детально разбирать ошибки в отчетности и объяснять, как правильно выполнять новые требования. Развитие системы помогает уменьшать свалки, беречь природу и возвращать материалы в производство. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал стратегическую важность перехода к экономике замкнутого цикла.