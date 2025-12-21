Семеновский округ назвали самым благоустроенным в Нижегородской области

Власти Нижегородской области назвали самые благоустроенные муниципалитеты по итогам 2025 года. Конкурс проводился уже в 19-й раз, и в нем традиционно принимали участие большинство регионов области. Округа распределялись по группам исходя из численности населения и уровня социального развития, чтобы обеспечить справедливость сравнения, написал сайт newsnn.ru .

Первое место в основной номинации завоевал Семеновский округ, чьи аккуратные дворы и ухоженные улицы произвели впечатление на жюри. Второе место присудили городу Выкса, третье — Арзамасу. Во второй группе победителем стал Первомайский район Нижнего Новгорода, обогнавший Лысково и Сергач.

Эксперты особо отмечали, что конкурс позволяет оценить не только визуальную привлекательность населенных пунктов, но и общий уровень жизни местного населения. Уровень благоустройства оценивается комплексно: учитываются качество покрытия дорог, состояние придомовых территорий, доступность зеленых зон и удобство общественного пространства.