Семейный психолог Резенова предупредила об опасности слишком послушных детей

Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова рассказала Life.ru , что ребенок, который никогда не спорит и беспрекословно слушается, не обязательно хорошо воспитан. По словам специалиста, за таким поведением часто прячется страх наказания или желание получить доступ к гаджетам. Она подчеркнула, что такие дети всегда должны вызывать у родителей настороженность.

При этом Резенова уточнила, что спокойный характер сам по себе не говорит о проблемах. Родителям стоит бить тревогу, если ребенок ведет себя одинаково безропотно везде — и дома, и в школе, и среди сверстников. В этом случае нужно внимательно присмотреться к его эмоциональному состоянию, пишет НСН.

Психолог также напомнила о важности здорового непослушания. Детям нужно уметь выражать несогласие и защищать свои личные границы, но при этом обязательно учитывать интересы других людей и соблюдать договоренности.