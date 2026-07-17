Семейный психолог Решетов пояснил, что за жаждой мести почти всегда прячется непрожитая обида

Желание отомстить бывшему партнеру — это не проявление злобы или признак плохого характера, а сигнал глубокой внутренней боли. Как пояснил семейный психолог Виктор Решетов в интервью РИАМО , за жаждой мести почти всегда прячется незавершенное чувство: иногда это непрожитая обида, а иногда — неостывшая любовь, которая от бессилия трансформировалась в ненависть.

Психолог отмечает парадоксальный факт: ненависть — это та же привязанность, только со знаком минус. Пока вы мечтаете о возмездии, вы эмоционально все еще находитесь рядом с этим человеком и не отпустили его, написал «Петербургский дневник».

Настоящее освобождение начинается не тогда, когда бывшему стало плохо, а когда он стал вам абсолютно безразличен. Первое, что следует сделать в такой ситуации, — разрешить себе злиться, но воздержаться от действий. Чувство гнева нормально, а вот разрушительный поступок — нет. Чтобы пережить острый момент, лучше выпишите все на бумагу, выговоритесь близким людям или сходите в спортзал, чтобы сбросить напряжение через физическую нагрузку. Главное — не писать оскорбительных сообщений и не устраивать публичных скандалов, так как острота эмоций спадет через день-два, а последствия импульсивной мести останутся с вами надолго.

Психолог советует заняться собой, своим здоровьем и мечтами. Когда вы искренне счастливы и наполнены изнутри, мстить становится просто некому и незачем. Отпустить человека — это не значит проиграть ему; отпустить — значит наконец-то освободить руки для чего-то хорошего и нового.