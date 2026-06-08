Семейный психолог Метлова подчеркнула, что дети могут успешно жить как с матерью, так и с отцом

Семейный психолог Юлия Метлова рассказала, что дети могут успешно жить как с матерью, так и с отцом. Главное, чтобы условия были хорошими, а родитель был значимым взрослым в жизни ребенка.

В интервью «Москве 24» психолог отметила, что для детей важны стабильность, предсказуемость и эмоциональная доступность родителей. Если отец надежен и заботлив, а мать поддерживает контакт и сохраняет эмоциональную связь с ребенком, то модель, при которой ребенок живет с папой, не наносит вред психике.

Метлова подчеркнула, что ребенку необходимо чувствовать любовь и вовлеченность от обоих родителей. При любом решении важно учитывать интересы ребенка.