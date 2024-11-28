Семейное шоу «Богатыри» по мотивам древнерусских сказок пройдет в Лужниках

Семейное шоу «Богатыри» по мотивам древнерусских сказок и былин состоится в Международном центре самбо в Лужниках. Создатели представления связали воедино сюжеты о доблести, отваге и любви, чтобы погрузить зрителей в волшебный мир.

Посетители смогут отправиться вместе с главными героями в тридевятое царство, за высокие горы и синие леса. Голос Соловью-разбойнику в шоу подарит известный актер Иван Охлобыстин, а роль разбойника сыграет силач — финалист шоу «Титаны» Владимир Вострецов.

Во время представления прозвучит композиция «Богатырская наша сила» от Александры Пахмутовой, а также новые аранжировки песен «От Волги и до Енисея» группы «Любэ», «Колечко» «Иванушек Интернешнл» и «Рыбка» группы «Фабрика». Птица Гамаюн исполнит на сцене хит «Воля», а участница телепроектов «Голос» и «Песни» на ТНТ Матаня в образе Авроры споет композицию «Заворожу».

В конце мероприятия состоится новогодняя ярмарка и народные гулянья.

Чтобы порадовать зрителей, создатели шоу объединили мюзикл, комедию, драматическое искусство, цирк и театр кукол. Благодаря многоуровневым декорациям, видеоконтенту и передовым спецэффектам каждый присутствующий сможет стать соучастником значимых событий в истории России.

Посетить шоу можно с 14 декабря по 7 января, оно пройдет на площадке Международного центра самбо в Лужниках.