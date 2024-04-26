Семье спасшего посетителей «Крокуса» подростка позвонили из АП | 360°

Общество 26 апреля 2024, 17:35 Семье спасшего посетителей «Крокуса» подростка позвонили из АП Мать спасавшего людей из «Крокуса» школьника заявила о звонке из АП

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Звонок из администрации президента России получила Александра Донскова, мать одного из школьников, которые принимали участие в спасении людей из «Крокус Сити Холла» в день теракта. В комментарии РИА «Новости» женщина пояснила, что собеседник спросил у нее о желании сына и других ребят из концертного зала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Собеседница агентства добавила, что звонивший предложил организовать встречу с главой государства в мае.

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«Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому рассматриваем возможность увидеться с главой государства», — рассказала Донскова.

Мама школьника отметила, что за проявленный подростками героизм во время теракта 22 марта они получили большое количество наград и благодарностей. В частности, в ближайшее время вместе с сыном Донскова полетит в Махачкалу по приглашению властей Дагестана

«Обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности Северокавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным», — подытожила она.

Работавшие в гардеробе «Крокус Сити Холл» подростки и молодые люди помогали посетителям найти выход из концертного зала во время нападения террористов.

Юноши действовали по инструкциям, которые получили при приеме на работу. Молодые сотрудники направляли толпы людей к аварийным выходам и помогали открывать двери.

Принимавший участие в спасении людей 16-летний Александр Журик заявил, что отказался от награды в один миллион рублей. Он пояснил, что просто выполнял свою работу и такие большие деньги принимать не готов.