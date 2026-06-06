Семь озер Нижнего Новгорода признаны безопасными для купания

Специалисты провели исследование воды в озерах Нижнего Новгорода и установили, что только семь из них соответствуют необходимым стандартам для безопасного купания. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Сейчас в Нижнем Новгороде и его окрестностях открыты для посещения и признаны пригодными для купания в общей сложности 11 пляжей. В самом областном центре можно отдохнуть на девяти специально оборудованных территориях: на озерах Лунское и Пестичное (Сормовский район), Больничное и Сортировочное (Канавинский район), а также на пляже ПКиО 2-й очереди (Автозаводский район), на обоих берегах озера Силикатное (Ленинский район) и на озере Светлоярское (Сормовский район).

Кроме того, за пределами города, в Нижегородской области, купальный сезон официально разрешен на пляже озера Юрасовское в городе Бор и на озере Святое в поселке Пушкино (город Дзержинск).