Семь новых скверов и парков обустроят в Тюменской области | 360°

Общество 08 мая 2024, 09:38 Семь новых скверов и парков обустроят в Тюменской области

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В Тюменской области появится семь новых парков и скверов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на губернатора региона Александра Моора.

Он сообщил, что пять новых зеленых зон появятся в самой Тюмени. Также новые парки обустроят в Ишиме и Тобольске.

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«Земляки выбрали понравившиеся дизайн-проекты общественных пространств. По итогам голосования будут благоустроены семь территорий», — написал губернатор.

Зеленые зоны появятся уже до конца следующего года. Отмечается, что в голосовании приняли участие 138 тысяч человек.

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