Семь нелегальных точек торговли закрыли в Центральном районе Петербурга

В Петербурге сотрудники администрации Центрального района проинспектировали места нелегальной торговли. Во время очередного рейда они закрыли семь точек продажи товаров, написала газета «Петербургский дневник».
Как уточнили в пресс-службе районной администрации, на этот раз рейд проходил на Невском проспекте, на территории у Спаса на Крови, Дворцовой площади и территории у метро «Владимирская».
На так называемых коммерсантов составили протоколы об административных правонарушениях.
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