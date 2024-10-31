Семь нелегальных точек торговли закрыли в Центральном районе Петербурга

В Петербурге сотрудники администрации Центрального района проинспектировали места нелегальной торговли. Во время очередного рейда они закрыли семь точек продажи товаров, написала газета «Петербургский дневник» .

Как уточнили в пресс-службе районной администрации, на этот раз рейд проходил на Невском проспекте, на территории у Спаса на Крови, Дворцовой площади и территории у метро «Владимирская».

На так называемых коммерсантов составили протоколы об административных правонарушениях.