Сельскую культуру будут развивать в Крыму в ближайшие 5 лет

В Крыму в следующие пять лет будут уделять особое внимание развитию сельской культуры. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Он подчеркнул, что власти планируют сконцентрироваться на творческом развитии сельских жителей, обеспечении домов культуры современным оборудованием.

«Однако именно от местных жителей зависит, будет ли культурный центр в их поселении наполнен смыслами, жизнью», — отметил Константинов.

Он добавил, что план рассчитан до 2029 года.