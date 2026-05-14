Сельское хозяйство Ставрополья расширит производство нишевых культур

Как отметила Тамбовцева, в прошлом году аграрии края продемонстрировали значительные результаты.

«Помимо рекордного урожая зерновых, мы собрали 823,8 тысяч тонн гороха, что в 1,7 раза больше, чем в 2024 году. Урожай нута вырос в 2,7 раза и составил 66,1 тысячи тонн, а урожай сои увеличился на 12% и достиг 30,4 тысячи тонн», — отметила она.

Такие культуры, как горох, нут, соя, менее требовательны к условиям выращивания и положительно влияют на плодородие почвы, что облегчает последующее выращивание пшеницы.

План развития агропромышленного комплекса Ставропольского края был разработан по инициативе главы региона Владимира Владимирова. За прошлый год экспорт зерновых из Ставрополья составил 598,8 тыс. тонн, зернобобовых культур — 22,5 тыс. тонн. Пшеница остается основным экспортируемым продуктом, занимая 83% площадей, в то время как под нут, чечевицу, горох и сою выделено около 270 тысяч гектаров.