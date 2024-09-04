Сексолог Варра рассказала, что встретить «сексуального самца» можно в ресторане или на бизнес-форумах

Сексолог Юлия Варра в беседе с ИА НСН дала советы россиянкам, где можно познакомиться с мужчиной. По словам специалиста, в больницах можно найти заботливого спутника, а, например, в ресторане — сексуального самца.

Эксперт пояснила свои слова тем, что «тестостероновый» мужчина в больнице будет вести себя зажато и скромно, а вот ресторан — вполне его стихия.

«Если нам нужен очень сексуальный самец или мужчина, который пробьет лбом любую стену, что называется, то эти мужчины будут знакомиться и нормально себя чувствовать, когда они в лидирующей позиции», — сказала сексолог.

Варра порекомендовала женщинам чаще ходить на бизнес-форумы, посещать горнолыжные трассы и походы.

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