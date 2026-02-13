Сексолог Сувиньяттичайпорн посоветовала парам откровенно говорить о своих желаниях

Для получения удовольствия от интимной жизни партнеры должны откровенно разговаривать о своих желаниях, потребностях и границах. Об этом рассказала сексолог Тара Сувиньяттичайпорн в подкасте Independent, сообщил therussiannews.ru .

По ее мнению, важным фактором является преодоление стереотипов о сексе, которые могут негативно влиять на ощущения. Негативные представления, считает специалист, мешают людям быть уверенными в себе и свободно выражать свои желания. Большое значение имеют и личные качества, такие как самооценка, уверенность в себе и интимный опыт.

Понимание своего тела, желаний и эмоциональных реакций помогает чувствовать себя свободнее и получать больше удовольствия от интимной близости, подчеркнула сексолог.