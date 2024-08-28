Сексолог Осипова рассказала, что обмен нюдсами в парах помогает оживить отношения

В отношениях люди зачастую обмениваются откровенными фотографиями по различным причинам. Об этом в интервью ТСН24 рассказала сексолог Мария Осипова.

По ее словам, когда человеку трудно говорить о своих чувствах лично, нюдсы могут стать сигналом о готовности перейти на следующий уровень отношений. Кроме того, это также связано с изучением собственных сексуальных фантазий.

Порой трудно открыто озвучить свои предпочтения, и обмен нюдсами во время секстинга позволяет легче рассказать о том, что хочется попробовать, и поделиться своими сексуальными интересами.

Сексолог отметила, что обмен нюдсами может положительно влиять на долгосрочные отношения. Когда партнеры начинают испытывать сексуальное раздражение, страсть и интимная жизнь становятся обыденными, что приводит к снижению как качества, так и количества секса. Для восстановления страстей в сексуальной жизни могут помочь откровенные фотографии, пояснила Мария Осипова.