Сексолог Орлов рассказал, что мужчинам стоит есть рыбу и овощи для поддержания либидо

Мужчинам зрелого возраста важно внимательно следить за уровнем гормонов и питанием, чтобы поддерживать сексуальное влечение. Об этом Lenta.ru рассказал психолог-сексолог Антон Орлов.

Несбалансированное питание, нехватка физических упражнений, курение и увлечение спиртным могут спровоцировать снижение либидо и проблемы с потенцией. Врач посоветовал увеличить потребление овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы.

Он объяснил, что регулярные физические нагрузки помогают повысить уровень энергии. Кроме того, после 50 лет необходимо избегать обострения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических проблем со здоровьем. Также важно минимизировать стресс и нервные нагрузки, когда это возможно, добавил сайт KP.RU.

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