Сексолог Никитина: дети должны рождаться от трезвого зачатия

Врач-психотерапевт Лариса Никитина рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о важности трезвости при оплодотворении.

По ее словам, романтический вечер с бокалом вина может привести к нежелательным последствиям. Специалист подчеркнула: дети должны рождаться от трезвого зачатия.

«Романтическое свидание с бокалом вина — это тоже так себе история, потому что наши люди пьют по-разному. Есть правила или доза, сколько можно выпить», — отметила сексолог.

Ранее Никитина выразила сомнение в эффективности запрета продажи алкоголя для стимулирования рождаемости. Она отметила, что отсутствие спиртного не побудит пары к рождению ребенка.