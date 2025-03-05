Сексолог Никитина: дети должны рождаться от трезвого зачатия
По ее словам, романтический вечер с бокалом вина может привести к нежелательным последствиям. Специалист подчеркнула: дети должны рождаться от трезвого зачатия.
«Романтическое свидание с бокалом вина — это тоже так себе история, потому что наши люди пьют по-разному. Есть правила или доза, сколько можно выпить», — отметила сексолог.
Ранее Никитина выразила сомнение в эффективности запрета продажи алкоголя для стимулирования рождаемости. Она отметила, что отсутствие спиртного не побудит пары к рождению ребенка.
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