Сексолог Назаралиева выразила уверенность, что хронический стресс мешает заводить детей

Врач-психотерапевт и сексолог Амина Назаралиева объяснила, что хронический стресс может стать причиной нежелания заводить детей. По ее словам, находясь в состоянии нервного напряжения, люди не испытывают влечения и воспринимают размножение как непозволительную «роскошь». В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметила, что реакция на стресс у мужчин и женщин отличается.

Мужчины часто прибегают к культурно более приемлемым способам справиться со стрессом, например, выпивают. У женщин же стресс часто проявляется через физические симптомы: боль, тревога, проблемы со сном.

«То, что я вижу чаще всего, особенно в последние годы, что мужчины, когда справляются со стрессом, тянутся за стаканом. Такие культурально более приемлемые способы. У женщин чаще при стрессе начинает что-то болеть и колоть, тревога, бесконечные обследования, проблемы со сном», — подчеркнула Назаралиева.