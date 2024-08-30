Сексолог Морган: телефонные беседы на интимные темы — отличный способ добавить красок в отношения
Сертифицированный сексолог Теоми Морган назвала способ, который добавит ярких эмоций в интимную жизнь пары. Об этом сообщил The Cut.
Речь идет о сексе по телефону. Беседы на соответствующие темы помогут отстаивать личные потребности. Еще один плюс — усиление эротического воображения, отметила эксперт.
Как рассказала психотерапевт Джиджи Энгл, такое общение способствует сохранению искры в отношениях. Визуализация происходящего полезна для половой жизни, добавило Ura.ru.
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