Сексолог Миллер: россиянкам не стоит искать спутников жизни в больницах

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с изданием «Инфо 24» призвала россиянок отказаться от идеи искать спутников жизни, стоя в очереди к врачу.

Настоящую любовь, по ее словам, можно встретить тогда, когда жизнь наполнена яркими эмоциями и событиями.

«Хорошо, что не привели в пример дома престарелых: эти женихи уже и изменять не будут, скорее всего, потому что нет физической потребности или способности», — отметила эксперт.

В заключение Миллер добавила, что поиск второй половины не должен стать главной целью жизни.

Ранее психолог Анетта Орлова посоветовала женщинам обратить внимание на мужчин, стоя в очереди к врачу в поликлинике или больнице.