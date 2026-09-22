Сексолог Миллер посоветовала парам вернуть в отношения прикосновения, чтобы сохранить близость осенью

Сексолог Александра Миллер объяснила Life.ru , почему в холодное время года у пар может снижаться интимная активность и дала рекомендации, как этого избежать.

По словам эксперта, холода влияют на физиологию и психологию человека, что отражается на отношениях. Из-за холода сосуды сужаются, и человеку сложнее расслабиться. Кроме того, когда человеку холодно, его мозг в первую очередь реагирует на физический дискомфорт, а не на возможность близости.

Также осенью меняются повседневные привычки: люди носят более теплую одежду и меньше касаются друг друга. Однако прикосновения — один из важных факторов поддержания желания, отметила Миллер.

Чтобы сохранить близость с партнером, эксперт советует сделать спальню комфортной и теплой. Универсальной температуры для интимной жизни не существует, поэтому ориентироваться стоит прежде всего на ощущения обоих партнеров.

Миллер рекомендует вернуть в отношения прикосновения, которые ни к чему не обязывают, — объятия перед выходом из дома, рука на спине во время просмотра фильма или несколько минут вместе перед сном. Важно, чтобы такой контакт не воспринимался как обязательное приглашение к сексу.

Эксперт также советует заранее договариваться о времени друг для друга, чтобы снизить ожидания от спонтанного желания. И самое главное — не превращать интимную жизнь в экзамен и не воспринимать отсутствие желания как признак проблем в отношениях, заключила Миллер.