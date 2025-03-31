Сексолог Миллер посоветовала не стесняться близости в присутствии кошки

Сексолог Александра Миллер в беседе с сайтом Life рассказала, как избавиться от смущения при кошке, которая наблюдает за личной жизнью хозяев.

Эксперт посоветовала определить причину такой стеснительности и напомнила, что сексуальные отношения — это не только физическая близость, но и эмоциональная связь.

Миллер предложила относиться к питомцу как к наблюдателю, который не осуждает, а принимает людей такими, какие они есть. Следует создать «святое пространство», где человек и его партнер смогут чувствовать себя свободно.

В некоторых случаях необычные обстоятельства могут добавить искры в отношения. Например, можно внести элементы игры или юмора, чтобы уменьшить напряженность.

По словам специалиста, сексуальная жизнь — личное дело каждого человека, поэтому необходимо убедиться, что оба партнера чувствуют себя комфортно и безопасно.