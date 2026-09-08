Сексолог Миллер посоветовала говорить с детьми о половом созревании с трех лет

Психолог-сексолог Александра Миллер заметила, что половое воспитание начинается с правильных названий частей тела. Полноценные разговоры стоит начинать в три-четыре года, сообщает NEWS.ru .

Специалист пояснила, что родители могут называть интимные части тела анатомическими терминами уже в младенчестве. Первые беседы о происхождении ребенка, по ее словам, нужны в три-четыре года, когда дети начинают задавать вопросы.

«Я не призываю читать лекции о менструальном цикле годовалому малышу. Но половое воспитание начинается с момента, когда вы называете части тела правильно», — сказала Миллер.

В шесть-семь лет она рекомендовала объяснить ребенку личные границы и неприкосновенность тела. К восьми годам следует рассказать о физиологических изменениях, а в 12 лет — обсудить контрацепцию, согласие и ответственность.

Миллер подчеркнула, что это должна быть непрерывная линия доверия, а не один разговор. Родителям важно говорить спокойно, не демонстрируя смущения.