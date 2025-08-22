Сексолог Миллер отметила, что отсутствие обсуждений на интимную тему может говорить о несовместимости пары

Американский сексолог Натассия Миллер обозначила критерии, по которым можно определить, что партнеры могут испытывать сложности в интимной жизни. Слова специалиста привел сайт «Ридус» со ссылкой на материал Mens Health.

По словам Миллер, важно, чтобы партнеры умели справляться с различиями в темпераменте, открыто говорить о сексе и поддерживать эмоциональную связь, даже если физические контакты случаются редко.

Среди признаков несовместимости эксперт выделила отсутствие обсуждений на тему секса и конфликты из-за частоты контактов. Кроме того, должно насторожить то, что инициатива в близости исходит только от одного партнера, а также если один из партнеров не терпит прикосновений.

Сексолог отметила, что кажущееся различие в либидо может быть вызвано другими причинами, и рекомендовала при изменении сексуальных потребностей обратиться за психологической помощью.