Сексолог Миллер назвала симметричное лицо и широкие плечи универсальными параметрами мужской привлекательности

Сексолог и психолог Александра Миллер в беседе с «Москвой 24» рассказала, что некоторые черты лица мужчин могут как привлекать, так и отталкивать женщин. Например, тяжелая надбровная дуга порой воспринимается как признак агрессии и нежелания заботиться о детях.

Александра Миллер объяснила, что в целом существует ряд универсальных параметров мужской привлекательности. Среди них — симметричное лицо, высокий рост и широкие плечи. Эти черты ассоциируются с физической силой, способностью защитить себя и потомство.

Также имеет значение соотношение плеч и талии. Знаменитый V-образный силуэт сигнализирует о хорошей физической форме и гормональном здоровье. Однако слишком брутальная «квадратная» челюсть и тяжелая надбровная дуга могут отталкивать женщин, считает эксперт.

Миллер подчеркнула, что вкусы у всех разные, и мужская привлекательность — это своего рода конструктор. Главное — не внешние черты, а то, как мужчина заставляет женщину чувствовать себя рядом с ним.