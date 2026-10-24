Сексолог Куркина объяснила, почему партнеры изменяют и можно ли сохранить отношения

Измене часто предшествуют эмоциональная отстраненность, затяжные конфликты или ощущение, что партнеры перестали друг друга слышать. Об этом изданию «Поясним за Тагил» рассказала сексолог Алена Куркина.

По словам Куркиной, все зависит от того, как человек привык справляться с трудностями и говорить о своих потребностях. Если он не умеет этого делать или боится разговора, он может выбрать другой путь.

Иногда человек изменяет, чтобы самоутвердиться: почувствовать себя желанным и значимым. Сексолог говорит, что такая потребность сильнее проявляется в периоды перемен, при неуверенности в себе и недовольстве собственными достижениями.

У каждого в паре должны оставаться свои интересы, занятия и круг общения. Это не мешает близости, а помогает не чувствовать, что отношения ограничивают свободу.

Определенное поведение партнера не обязательно приведет к измене. Даже в тяжелых отношениях человек может прямо сказать о своих желаниях, предложить перемены или уйти, если не хочет оставаться.

Когда измена раскрыта, партнерам нужно решить, продолжать ли отношения. Для одних это конец, другие пробуют восстановить доверие.

Одного обещания больше так не делать мало, считает Куркина. Нужно открыто обсуждать случившееся, признать, что причинил боль, и менять поведение. Доверие возвращается долго, а пострадавший партнер не обязан сразу прощать или делать вид, что ничего не было.