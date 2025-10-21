Сексолог Комлова порекомендовала сократить первое свидание до 20 минут

По ее мнению, этого времени достаточно, чтобы понять, подходит ли человек для дальнейших отношений.

В качестве примера она предлагает устроить короткую встречу в кафе, где можно выпить чашечку чая или кофе и заказать десерт. Первая встреча должна быть короткой и приятной, чтобы не утомлять участников и дать возможность комфортно оценить друг друга.

Психолог подчеркивает, что уже в первые секунды знакомства партнеры интуитивно чувствуют, подходят ли они друг другу. Поэтому первая встреча не должна затягиваться, а лишь подтвердить первоначальное впечатление. Если встреча прошла удачно, можно запланировать второе свидание, сделав его более продолжительным и насыщенным.