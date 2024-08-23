Сексолог Кокс: зрелые женщины чувствуют себя более уверенными рядом с молодыми мужчинами

Британский сексолог Трейси Кокс объяснила, почему женщины среднего возраста предпочитают мужчин вдвое младше себя. Одна из причин заключается в качестве интимной близости, сообщил Daily Mail.

Специалист отметила, что в таком возрасте люди чаще всего не обременены предрассудками, касающимися секса. Кроме того, молодые мужчины лучше осведомлены о женской физиологии.

По словам Кокс, рядом с юными партнерами женщины чувствуют себя более привлекательными и уверенными, добавил Infox.ru.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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