Секретарь СЖР Токарский призвал штрафовать блогеров за мат

После регистрации в Роскомнадзоре блогеры должны нести такую же ответственность, как и средства массовой информации. Такое мнение высказал секретарь Союза журналистов России Денис Токарский в эфире радиостанции Sputnik .

Речь идет, например, о выплате штрафов за использование ненормативной лексики. По словам эксперта, инфлюенсеры должны нести ответственность, поскольку их аудитория зачастую гораздо больше, чем у традиционных СМИ.

«Рентабельность работы блогеров, их заработки, гораздо выше, чем у прессы. Блогеры ведут себя как хотят, злоупотребляют той свободой, которая у них есть относительно традиционных медиа», — заявил Токарский.

Специалист предложил ввести для блогеров систему наказания, соответствующую размеру их аудитории и доходов.