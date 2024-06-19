Секретарь муфтия Крыма Аджимамбетов: паломники с полуострова не пострадали во время хаджа в Саудовской Аравии

Крымские паломники, которые отправились на хадж в Саудовскую Аравию, не пострадали от жары. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на ответственного секретаря муфтия Крыма и Севастополя Айдера Аджимамбетова.

В Саудовской Аравии сейчас стоит очень сильная жара. Воздух прогревается до 52 градусов. Из-за этого, по предварительной информации, погибли не менее 550 паломников.

«Наши руководители не выводят наших паломников крымских в самую жару, пытаются выводить их после обеда, вечером на совершение хаджа», — отметил Аджимамбетов.